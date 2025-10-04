Escape game Bibliothèque De Saint Privat Des Vieux Saint-Privat-des-Vieux

Escape game Bibliothèque De Saint Privat Des Vieux Saint-Privat-des-Vieux samedi 4 octobre 2025.

Escape game Samedi 4 octobre, 14h30 Bibliothèque De Saint Privat Des Vieux Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T15:30

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T15:30

Êtes-vous prêt à relever un défi palpitant ?

Plongez dans l’univers intrigant d’un « escape game » où un serial lecteur, devenu fou de livres, a décidé d’enfermer des enfants dans la médiathèque !

Son but ? Les forcer à découvrir la joie de la lecture, mais pas sans quelques épreuves captivantes.

Rejoignez vos amis ou formez une équipe avec d’autres aventuriers. Serez-vous capables de déjouer les plans du serial lecteur et de sortir avant que le temps ne s’écoule ? La médiathèque n’attend que vous !

Bibliothèque De Saint Privat Des Vieux 11 rue Jean Giono 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie 0466568938 https://www.mediatheque.ville-st-privat-des-vieux.com/

