Escape game Le Bourg Bissy-sur-Fley
Escape game Le Bourg Bissy-sur-Fley dimanche 26 octobre 2025.
Escape game
Le Bourg Château de Bissy-sur-Fley Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-26
Vous êtes au chateau de Bissy, transporté dans le passé de Pontus. Découvrez le personnage de Pontus en parcourant les pièces du château, des indices, des énigmes… le trésor est là.
Venez en équipe, maximum 6 personnes. .
Le Bourg Château de Bissy-sur-Fley Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 62 00 16
English :
German : Escape game
Italiano :
Espanol :
L’événement Escape game Bissy-sur-Fley a été mis à jour le 2025-10-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)