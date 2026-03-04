Escape Game, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles

Escape Game Samedi 4 avril, 14h00 Café d’Abord Gironde

1€ par personne avec goûter offert

3 thèmes différents au choix (dont 1 nouveau) et en fonction de l’âge des participants : L’affaire des bijoux volés (famille/groupe avec enfants de 7 à 13 ans et adultes), Qui a tué Mme Duroy (ados à partir de 14 ans et adultes) ou Enquête au musée (2 niveaux avec enfants de 4 à 6 ans ou de 7 à 10 ans).

Escape game en famille ou entre amis : jusqu’à 8 personnes par partie (en fonction des places disponibles, il est possible que vous soyez avec d’autres personnes) 4 créneaux horaires entre 14 h et 18 h

Espace jeux de société à disposition au Café d’Abord.

Café d'Abord 104 avenue Anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Cérillan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 99 16

Enquêtez et amusez-vous en famille ou entre amis, quel que soit votre âge.