Escape game « Café des Curiosités » Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Hôtel des sciences Vienne

Gratuit. Inscription obligatoire jusqu’au 19 septembre à 12h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Escape game : Le Café des Curiosités

Entrez dans la confrérie secrète des gardiens des collections scientifiques

Gardienne de son patrimoine scientifique, l’université de Poitiers a conservé au fil du temps de nombreuses collections étonnantes : objets insolites, animaux disparus, fossiles singuliers… Autant de merveilles à découvrir au sein d’un lieu mystérieux : le Café des Curiosités.

Mais avant de pouvoir en percer les secrets, une ultime épreuve vous attend…

Cet escape game immersif est la dernière étape d’initiation pour celles et ceux qui souhaitent intégrer la plus ancienne confrérie universitaire et devenir gardien ou gardienne des collections.

Vous aurez 30 minutes pour faire vos preuves.

Observez, communiquez, résolvez… et surtout : méfiez-vous des apparences.

Hôtel des sciences Hôtel des sciences, 49 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Université de Poitiers