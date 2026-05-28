Escape game: Casting Piégé Paimpol
Escape game: Casting Piégé Paimpol mercredi 17 juin 2026.
Paimpol
Escape game: Casting Piégé
Place du Champ de Foire Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Convoqués pour le casting du prochain spectacle de Mr Barnum, rien ne se passe comme prévu… Pour la première fois sous chapiteau, la troupe vous entraîne dans une énigme explosive. Saurez-vous déjouer les mystères du chapiteau et sauver le spectacle ? Durée: 1h15 .
Place du Champ de Foire Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 75 07 83
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English :
L’événement Escape game: Casting Piégé Paimpol a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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