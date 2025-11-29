Escape Game : Charlotte Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Samedi 29 novembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

Samedi matin, Charlotte, une adolescente de 14 ans, n’est pas dans sa chambre au réveil. Inquiète, sa mère appelle les amis de sa fille et leur laisse une heure pour la retrouver…

Pour comprendre ce que Charlotte a vécu les jours précédents, vous devrez résoudre des énigmes qui permettront peut-être de la retrouver… Ce jeu est une expérience sociale qui aborde les thématiques des relations amoureuses, du consentement et des violences intra-familiales.

Il a été conçu par Eric Valentin et Pascal Pelian, animateurs au sein de la mission animation numérique et sportive de l’Agence départementale des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine avec la participation de Maud Patris, ex-coordinatrice du Pôle de santé de Bain de Bretagne.

Ce jeu, co-organisé avec l’Escale et le Conseil Départemental 35, est proposé dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T12:00:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/escape-game-charlotte

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine