Escape Game Château de Gramont Bidache

Escape Game Château de Gramont

Escape Game Château de Gramont Bidache mercredi 29 avril 2026.

Escape Game Château de Gramont

Allée de Gramont Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Enfermés dans l’enceinte du Château de Gramont à Bidache, vous aurez 60 minutes pour résoudre les énigmes et vous libérer. “C’est la première semaine de travail du guide au Château, son prédécesseur a dû être hospitalisé en urgence en hôpital psychiatrique. Notre nouvelle guide n’est pas rassurée, elle dit entendre des voix et est désormais convaincue que le château est hanté. Elle a d’ailleurs retrouvé une lettre de son prédécesseur qui va dans ce sens et a réussi à enregistrer un message du fantôme indiquant que si son âme n’est pas apaisée dans une heure, toutes les personnes présentes au Château seront damnées à tout jamais.
Nombre limité, réservation obligatoire jusqu’à la veille 16h au plus tard. Personnes en situation d’handicap nous contacter.
Nouveau, est aussi proposé en gascon/occitan avec réservation par téléphone uniquement pour ce dernier.   .

Allée de Gramont Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49  bidache@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game Château de Gramont

L’événement Escape Game Château de Gramont Bidache a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Pays Basque