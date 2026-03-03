Escape Game Château de Gramont Bidache

Escape Game Château de Gramont

Enfermés dans l’enceinte du Château de Gramont à Bidache, vous aurez 60 minutes pour résoudre les énigmes et vous libérer. “C’est la première semaine de travail du guide au Château, son prédécesseur a dû être hospitalisé en urgence en hôpital psychiatrique. Notre nouvelle guide n’est pas rassurée, elle dit entendre des voix et est désormais convaincue que le château est hanté. Elle a d’ailleurs retrouvé une lettre de son prédécesseur qui va dans ce sens et a réussi à enregistrer un message du fantôme indiquant que si son âme n’est pas apaisée dans une heure, toutes les personnes présentes au Château seront damnées à tout jamais.

Nombre limité, réservation obligatoire jusqu’à la veille 16h au plus tard. Personnes en situation d’handicap nous contacter.

Nouveau, est aussi proposé en gascon/occitan avec réservation par téléphone uniquement pour ce dernier. .

