Escape Game Château de Gramont Bidache
samedi 31 octobre 2026 · Bidache
Informations pratiques
Bidache
Escape Game Château de Gramont
Allée de Gramont Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
2 créneaux à 9h30, 11h.
Enfermés dans l’enceinte du Château de Gramont à Bidache, vous aurez 60 minutes pour résoudre les énigmes et vous libérer. “C’est la première semaine de travail du guide au Château, son prédécesseur a dû être hospitalisé en urgence en hôpital psychiatrique. Notre nouvelle guide n’est pas rassurée, elle dit entendre des voix et est désormais convaincue que le château est hanté. Elle a d’ailleurs retrouvé une lettre de son prédécesseur qui va dans ce sens et a réussi à enregistrer un message du fantôme indiquant que si son âme n’est pas apaisée dans une heure, toutes les personnes présentes au Château seront damnées à tout jamais.
Nombre limité, réservation obligatoire jusqu’à la veille 16h au plus tard. Personnes en situation d’handicap nous contacter.
Nouveau, est aussi proposé en gascon/occitan avec réservation par téléphone uniquement pour ce dernier. .
Allée de Gramont Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 bidache@otpaysbasque.com
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English : Escape Game Château de Gramont
L’événement Escape Game Château de Gramont Bidache a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque
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