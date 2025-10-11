Escape Game Chien Pourri Médiathèque Bellac

samedi 11 octobre 2025.

Médiathèque 12 Place du Palais Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-31

2025-10-11

Dans le cadre de la quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Chaplapla ! Chien Pourri a trouvé son cadeau LA pompe qui peut regonfler son meilleur ami. En attendant le jour de la surprise, il l’a rangée dans un coffre fermé à triple tour et a caché les codes des cadenas dans Paris… Évidemment, c’est le grand jour et il ne se souvient ni des codes ni de la cachette ! Heureusement, il se rappelle avoir laissé des informations un peu partout. Vous voulez bien lui donner un coup de patte ? Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription obligatoire.   .

Médiathèque 12 Place du Palais Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 69 33 

