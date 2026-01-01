Escape-game Chien pourri rue des écoles Plouhinec

Escape-game Chien pourri

rue des écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec Finistère

Début : 2026-01-21 10:30:00

fin : 2026-01-21 11:30:00

2026-01-21

Jeu d’énigmes pour les enfants de 7 à 11 ans.

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Chaplapla ! Chien Pourri a trouvé son cadeau LA pompe qui peut regonfler son meilleur ami. En attendant le jour de la surprise, il l’a rangée dans un coffre fermé à triple tour et a caché les codes des cadenas dans Paris… Évidemment, c’est le grand jour et il ne se souvient ni des codes ni de la cachette ! Heureusement, il se rappelle avoir laissé des informations un peu partout. Vous voulez bien lui donner un coup de patte ?

Sur inscription 02 98 70 81 87 .

rue des écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 81 87

