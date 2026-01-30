Escape game citoyenneté à Pompaire Salle Polyvalente Pompaire
Escape game citoyenneté à Pompaire
Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire Deux-Sèvres
Escape game sur la citoyenneté: 20 minutes pour rassembler les indices et sortir de la salle.
Un jeu, des défis, des choix… Et toi au coeur de l’action
A partir de 10 ans
Sur inscription (seul ou en équipe) place limitées. .
Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43
