Escape game citoyenneté à Pompaire Salle Polyvalente Pompaire

Escape game citoyenneté à Pompaire

Salle Polyvalente 6 Rue de la Roulière Pompaire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Escape game sur la citoyenneté: 20 minutes pour rassembler les indices et sortir de la salle.

Un jeu, des défis, des choix… Et toi au coeur de l’action

A partir de 10 ans

Sur inscription (seul ou en équipe) place limitées. .

