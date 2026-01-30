Escape game citoyenneté Campus de projets Parthenay
Escape game citoyenneté
Campus de projets 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres
Escape game sur la citoyenneté: 20 minutes pour rassembler les indices et sortir de la salle.
Seul ou en équipe.
Ouvert au 11-30 ans.
Sur inscription auprès de l’animatrice jeunesse. .
