Consolation-Maisonnettes

Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre

Cirque de consolation- roue à aube Consolation-Maisonnettes Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:30:00

fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Dans le fond du cirque de consolation une grotte était habitée par un ogre à l’appétit sans fin. Un jour, un petit prêtre se présente à lui et plus jamais on entendit parler du monstre! Que s’est-il passé ? A vous de mener l’enquête. Réservation obligatoire. .

Cirque de consolation- roue à aube Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com

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English : Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre

L’événement Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER