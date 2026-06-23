Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre Consolation-Maisonnettes
Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre Consolation-Maisonnettes jeudi 13 août 2026.
Consolation-Maisonnettes
Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre
Cirque de consolation- roue à aube Consolation-Maisonnettes Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Dans le fond du cirque de consolation une grotte était habitée par un ogre à l’appétit sans fin. Un jour, un petit prêtre se présente à lui et plus jamais on entendit parler du monstre! Que s’est-il passé ? A vous de mener l’enquête. Réservation obligatoire. .
Cirque de consolation- roue à aube Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com
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English : Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre
L’événement Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER