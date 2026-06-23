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Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre Consolation-Maisonnettes

Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre Consolation-Maisonnettes jeudi 13 août 2026.

Adresse
Cirque de consolation- roue à aube
Ville
25390 Consolation-Maisonnettes
Département
Doubs
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Consolation-Maisonnettes

Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre

Cirque de consolation- roue à aube Consolation-Maisonnettes Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :
2026-08-13

Dans le fond du cirque de consolation une grotte était habitée par un ogre à l’appétit sans fin. Un jour, un petit prêtre se présente à lui et plus jamais on entendit parler du monstre! Que s’est-il passé ? A vous de mener l’enquête. Réservation obligatoire.   .

Cirque de consolation- roue à aube Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88  tourisme@payshorloger.com

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English : Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre

L’événement Escape game Consolation L’ogre du Dessoubre Consolation-Maisonnettes a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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