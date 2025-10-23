Escape game Cornebidouille Lannilis

Escape game Cornebidouille Lannilis jeudi 23 octobre 2025.

Escape game Cornebidouille

5 Allée Verte Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 11:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Elle est de retour à la médiathèque… Viens affronter Cornebidouille !

A partir de 6 ans. Sur inscription. .

5 Allée Verte Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 46 82

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Escape game Cornebidouille Lannilis a été mis à jour le 2025-10-18 par OT PAYS DES ABERS