Escape game Cornebidouille Lannilis
Escape game Cornebidouille Lannilis jeudi 23 octobre 2025.
Escape game Cornebidouille
5 Allée Verte Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 11:00:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Elle est de retour à la médiathèque… Viens affronter Cornebidouille !
A partir de 6 ans. Sur inscription. .
5 Allée Verte Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 46 82
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Escape game Cornebidouille Lannilis a été mis à jour le 2025-10-18 par OT PAYS DES ABERS