Escape Game Cornebidouille Liginiac samedi 14 mars 2026.
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
La bibliothèque municipale organise un escape game Cornebidouille ; jeu d’énigmes pour les 6/11 ans.
Inscription gratuite mais obligatoire .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59 bibliotheque@liginiac.fr
