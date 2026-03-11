Escape Game Cornebidouille Liginiac

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

La bibliothèque municipale organise un escape game Cornebidouille ; jeu d’énigmes pour les 6/11 ans.

Inscription gratuite mais obligatoire   .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59  bibliotheque@liginiac.fr

