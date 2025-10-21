Escape Game Cornebidouille Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Escape Game Cornebidouille 21 et 28 octobre Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Entrée libre, sur inscription à partir du 1er octobre

Début : 2025-10-21T15:00:00 – 2025-10-21T16:00:00

Fin : 2025-10-28T14:00:00 – 2025-10-28T15:00:00

Vous l’avez adoré durant l’été… l’équipe de la médiathèque revient avec son escapegame de Cornebidouille !

De quoi occuper vos enfants pendant les vacances d’octobre !

Le synopsis du jeu

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants : elle veut les faire disparaître avec sa formule magique !

Pas question de la laisser faire. Il va falloir, comme Pierre, être plus malin qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner contre elle.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557931850 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@saint-medard-en-jalles.fr »}]

