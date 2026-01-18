Escape Game -Dameuse Eaux-Bonnes

Escape Game -Dameuse

Plateau de Bézou Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Aidez le chauffeur à récupérer la clé de la dameuse. Retrouvez les indices sur la dameuse en exposition.

La dameuse est immobilisée, la clé ne fonctionne plus, et le double est enfermé dans un sac sécurisé par un cadenas. Votre mission ? Trouver le code en moins de 15 minutes pour aider le conducteur avant qu’il ne prenne son poste. Serez vous à la hauteur pour débloquer la situation ?

Condition d’accés Accès par la Télécabine de Bézou Munissez-vous d’un Forfait piéton sauf si vous avez un forfait ski

Rendez-vous directement sur place (Accueil animation Espace Bézou) de 14h à 15h30 .

Plateau de Bézou Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 12 60

