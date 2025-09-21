Escape game Danger du numérique Ludothèque Guissény

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 16:15:00

2025-09-21

Dans le cadre de la semaine de la parentalité « débrancher pour mieux se connecter » la CLCL et son réseau parentalité vous invitent à échanger, comprendre, tester et… partager des clés simples pour assurer un usage sain et équilibré du numérique à la maison.

ESCAPE GAME DANGER DU NUMÉRIQUE

Dimanche 21 septembre 10 h à 12 h 15 et 14 h à 16 h 15

Ludothèque la Yourte (parking de la Maison communale) Guissény

L’inspecteur Labranche forme et accompagne une nouvelle brigade de protection des données personnelles et de lutte contre le cyberharcèlement. Pour mettre à l’épreuve ses futurs agents de terrain, il a programmé un logiciel malveillant conçu pour diffuser des données sensibles sur internet. Vous disposerez d’une heure pour retrouver le code source du malware et sécuriser la publication de données personnelles sur internet

Animation gratuite & ouverte à tous

Familles du territoire à partir de 10 ans

7 personnes par groupe (8 groupes au total)

Sur inscription à parentalite@famillesruralesguisseny.fr

Retrouvez tout le programme https://www.calameo.com/read/0059769823b53224a2372

Infos sur www.clcl.bzh .

Ludothèque 7B, Rue du Chanoine Etienne Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 32 01 40 82

