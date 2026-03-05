Escape Game dans l’ancienne prison de Pont-l’Évêque Ancienne Prison de Pont l’Evêque, porte d’entrée arrière du bâtiment Pont-l’Évêque
Escape Game dans l’ancienne prison de Pont-l’Évêque
Ancienne Prison de Pont l’Evêque, porte d’entrée arrière du bâtiment 5 Rue Eugène Pian, 14130 Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque Calvados
Enfermés dans une véritable cellule de l’ancienne Prison, vous aurez 45min pour venir à bout d’un scénario inédit mêlant dangers, mystères & magie.
Escape game en Prison !!!
Une expérience unique à vivre au coeur du patrimoine local
️Sortirez vous dans le temps imparti ?
A partir de 8 ans
10 places par séance
Rdv à l’arrière de l’ancienne prison de Pont l’Evêque
⏱️45 mn de jeu séance à 11h, 14h, 15h30, 17h, 18h30, 20h30
resa.groupe.goplay@gmail.com
06 27 59 39 57
10€/pers. paiement sur place (pas de CB)
Privatisation possible d’une séance complète (99 euros) Voir moins .
Ancienne Prison de Pont l'Evêque, porte d'entrée arrière du bâtiment 5 Rue Eugène Pian, 14130 Pont-l'Évêque
+33 6 27 59 39 57
resa.groupe.goplay@gmail.com
English : Escape Game dans l’ancienne prison de Pont-l’Évêque
Locked in a real cell in the old prison, you’ll have 45 minutes to complete a brand new scenario combining danger, mystery and magic.
