Escape Game Dans l’antre du collectionneur Dollon

Escape Game Dans l’antre du collectionneur

12 Grande Rue Dollon Sarthe

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2025-12-20

fin : 2026-02-20

Dans l’atelier de notre collectionneur passionné, une aventure hors du commun vous attend…

Oserez-vous découvrir un trésor exceptionnel une collection fascinante de boîtes à musique, accordéons automatiques et orgues de barbarie ? Chaque objet cache une histoire ancienne et un secret à dévoiler. Mais attention, le collectionneur a mystérieusement disparu en voyage, laissant sa précieuse collection dissimulée à l’arrière d’un bistrot.

Le patron du café, gardien du mystère, ne vous ouvrira les portes qu’à condition d’entendre la bonne mélodie s’échapper de la boîte à musique posée sur le comptoir. La quête commence ici…

En fouillant dans son atelier énigmatique et en résolvant des énigmes astucieuses, vous découvrirez le code qui fera fonctionner la boîte à musique et vous permettra d’accéder aux trésors cachés.

Sur réservation au 07 66 54 54 12. .

12 Grande Rue Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 7 66 54 54 12 museedollon@musiquesmagiques.fr

