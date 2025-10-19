Escape Game dans le musée de l’écomusée Écomusée de la Forêt Gardanne

Du 19/10 au 02/11/2025 tous les jours de 9h30 à 17h30. Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-19 09:30:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

2025-10-19

L’écomusée de la forêt vous proposent un escape game durant les vacances de Toussaint

️ ESCAPE GAME DANS LE MUSÉE

Aidez le gardien à libérer la forêt !

Le Gardien de la Forêt a égaré ses clefs et les portes du parc forestier sont verrouillées. Pour l’aider, votre mission est claire relever des défis, résoudre des énigmes et retrouver le code secret qui permettra d’ouvrir la porte et de libérer la forêt !

Pssst ! On compte sur vous pour percer les secrets les mieux gardés de nos forêts !



Informations au 04.42.65.42.10 .

Écomusée de la Forêt 20 Chemin De Roman Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 42 10

English :

The Ecomuseum de la Forêt offers an escape game during the All Saints’ vacations

German :

Das Ecomusée de la Forêt bietet Ihnen während der Allerheiligenferien ein Escape Game an

Italiano :

L’Ecomuseo della Foresta propone un gioco di fuga durante le vacanze di Ognissanti

Espanol :

El Ecomuseo Forestal ofrece un juego de escape durante las vacaciones de Todos los Santos

