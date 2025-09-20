Escape game « Dans les Couloirs du temps » Archives municipales de Pertuis Pertuis

Par équipe de 2 à 4 joueurs maximum. Prévoir veste ou pull, dépôt sous climat contrôlé, il peut faire frais.

Début : 2025-09-20T08:45:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T08:45:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez découvrir l’univers des Archives sous un autre angle. Par-delà les époques, Messire Jean MONIER, prêtre et historien de Pertuis (1630-1713) vous lance un défi. Saurez-vous retrouver les outils de l’archiviste et résoudre les énigmes pour ressortir du dépôt avant que le dernier grain du sablier ne se soit écoulé ? Ou resterez-vous bloqués dans les Couloirs du temps ?…

Archives municipales de Pertuis 24 place Saint-Pierre 84120 PERTUIS Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 79 73 01 [{« type »: « email », « value »: « archives@mairie-pertuis.fr »}] Depuis fin 2021, les Archives ont emménagé place Saint-Pierre, dans des locaux complètement réhabilités et qui méritent le détour : l’ancienne église du couvent de l’Oratoire, construite au XVIIe siècle, dont subsistent de beaux vestiges.

Venez découvrir un service dédié au patrimoine écrit, connexion entre le monde d’hier et celui de demain. Service public ouvert à tous, les fonds conservés s’échelonnent de la fin du XIIIe siècle à nos jours. Outre l’accès à la mémoire / l’histoire de la ville, vous trouverez aide et conseils dans des domaines tels que la généalogie, la recherche dans les anciens cadastres, une bibliothèque d’histoire locale… Bâtiment situé dans une zone semi-piétonne. Parkings gratuits à 5mn à pied : Dévalade / Vigne ou Grand Cros. Autres parkings en centre-ville : stationnement zone bleue, disque 1h30

Ludosphère et Ville de Pertuis