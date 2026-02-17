Escape game dans les rues de Nantes pour les Journées du patrimoine Place Félix Fournier Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Place Félix Fournier · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:00 – 18:00
Gratuit : oui Sur inscription Tout public
John Doe invite petits et grands à partir à l’aventure en plein cœur du centre-ville à l’occasion d’un escape game en plein air. Le temps d’un jeu de piste grandeur nature, les rues se transforment en véritable terrain de jeu pour découvrir autrement le patrimoine architectural local.Au fil du parcours, énigmes, défis et découvertes historiques rythment l’expérience. Les participants devront observer leur environnement, repérer des détails parfois insoupçonnés et résoudre des énigmes inspirées des bâtiments, monuments et histoires qui façonnent la ville.Accessible à tous, cette aventure immersive offre une façon ludique et originale de (re)découvrir le centre-ville et ses trésors parfois méconnus. Une invitation à lever les yeux, explorer les rues et voyager dans le temps tout en s’amusant.À travers cette initiative, l’équipe de John Doe souhaite mettre en valeur le patrimoine urbain tout en proposant un moment convivial et participatif. Amateurs d’énigmes, passionnés d’histoire ou simples curieux : une belle occasion de découvrir la ville sous un nouveau jour.???? Infos et inscriptions : www.john-doe.fr/jep-2026/Durée : 60 minutes. Rendez-vous place Félix-Fournier
Place Félix Fournier Centre-ville Nantes 44000
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