Escape Game « dans l’ombre de Luce » Dimanche 21 septembre, 10h30, 14h30 Musée de l’Hôtel-Dieu Yvelines

A partir de 10 ans. 10 personnes maximum.

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Un mystérieux individu affirme qu’un secret est caché au musée de l’Hôtel-Dieu. Il décide de faire appel à des détectives pour enquêter. Venez l’aider à résoudre des énigmes et à trouver les indices dissimulés parmi les œuvres du musée. Parviendrez-vous à découvrir la combinaison du coffre-fort qui renferme un secret caché depuis plusieurs décennies ?

Musée de l’Hôtel-Dieu 1 Rue Thiers, 78200 Mantes-la-Jolie, France Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 0134788660 https://www.manteslajolie.fr/ma-ville/decouvrir-mantes-la-jolie-1-1/le-musee-de-lhotel-dieu [{« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}] Ancien Hôtel-Dieu édifié au XIVe siècle, sous le règne de Charles V, et fortement remanié au XVIe et XVIIe siècles. L’institution est alors gérée par des Augustines qui y soignent les pauvres, les pèlerins et les orphelins. Transports en commun : Train ligne Transilien J ou TER Paris-Rouen. Arrêts Mantes-Station ou Mantes-la-Jolie. Puis 15 min à pied ou bus Ligne A, Ligne D, Ligne F. Arrêt Sangle. Bus express A14 depuis La Défense. Arrêt Mantes-la-Jolie. Par route : Autoroutes A 13 ou A 14 depuis Paris, sortie n° 11 « Mantes-la-Jolie / Est ». Suivre Centre-Ville / collégiale Notre-Dame.

