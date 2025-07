Escape Game de la Cie d’Artiel Pertuis

Du samedi 26 au dimanche 27 juillet 2025 à partir de 10h.

Sessions à 10h, 12h, 15h, 17h, 19h et 21h.

Du samedi 9 au dimanche 10 août 2025 à partir de 10h.

Sessions à 10h, 12h, 15h, 17h, 19h et 21h. 38 rue du Théâtre Pertuis Vaucluse

Début : 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-07-27

2025-07-26 2025-08-09

La Cie d’Artiel vous propose de résoudre une énigme en 60 minutes. Rendez-vous au local de la cie les 26 et 27 juillet et les 09et 10 août.

Plusieurs horaires possibles par groupe de 2 à 5 personnes.

Sessions à 10h, 12h, 15h, 17h, 19h et 21h.

12 € par personne et réservation obligatoire au 06 76 86 95 25 .

38 rue du Théâtre Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 86 95 25

English :

Cie d’Artiel invites you to solve a riddle in 60 minutes. Meet at the company’s premises on July 26 & 27 and August 09 & 10.

Several possible times for groups of 2 to 5 people.

German :

Die Cie d’Artiel bietet Ihnen die Möglichkeit, in 60 Minuten ein Rätsel zu lösen. Treffen Sie sich am 26. und 27. Juli sowie am 09. und 10. August im Lokal der Cie.

Mehrere Uhrzeiten sind möglich, in Gruppen von 2 bis 5 Personen.

Italiano :

La Cie d’Artiel vi invita a risolvere un indovinello in 60 minuti. Appuntamento presso la sede dell’azienda il 26 e 27 luglio e il 09 e 10 agosto.

Diversi orari disponibili per gruppi da 2 a 5 persone.

Espanol :

La Cie d’Artiel le invita a resolver un enigma en 60 minutos. Cita en los locales de la empresa los días 26 y 27 de julio y 09 y 10 de agosto.

Varios horarios disponibles para grupos de 2 a 5 personas.

