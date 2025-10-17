Escape Game de la maison du 8 Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames

Escape Game de la maison du 8 Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames vendredi 17 octobre 2025.

Escape Game de la maison du 8

Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

La médiathèque participe aux semaines d’information sur la santé mentale sélection thématique, sensibilisation aux problématiques de santé mentale et action ludique autour de la thématique de l’année la sociabilisation. Dans ce cadre, la Maison du 8 organise un escape game visant à sensibiliser le public à la santé mentale.

En partenariat avec le PETR du Doubs Central, la Maison du 8, les invités au Festin et le Centre local de santé mentale. .

Médiathèque Jean Grosjean 1 Place de la Loi Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

