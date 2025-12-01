Escape Game de la typographe amnésique Musée de l’Image Épinal

Escape Game de la typographe amnésique Musée de l’Image Épinal dimanche 21 décembre 2025.

Escape Game de la typographe amnésique

Musée de l’Image 42 bis Quai de Dogneville Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

56

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 16:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La dernière typographe maîtrisant ce savoir-faire doit éditer une information de la plus haute importance. Le problème ? Il lui est impossible de se rappeler les procédés de gravure, de composition typographique et d’impression. Vous devez l’aider à imprimer sa feuille d’actualité dans le temps imparti. Elle ne vous laissera pas sortir tant que ce ne sera pas chose faite… Le temps est compté ! Vous avez 1heure pour résoudre les énigmes en équipe et sortir de l’atelier. À vous de jouer !

Pour cette occasion particulière, la réservation de l’escape Game vous donne également accès aux expositions du musée de l’Image. Profitez-en et réservez votre séance…

Horaires 10h30, 14h30 ou 16h30. Se présenter à l’accueil 15 minutes avant le rdv. Tarif 56€/ groupe (3 à 6 personnes à partir de 14 ans). Réservation obligatoire.Adultes

56 .

Musée de l’Image 42 bis Quai de Dogneville Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 48 30

English :

The last typographer to master this skill has to edit a piece of information of the utmost importance. The problem? She can?t remember the engraving, typesetting and printing processes. You have to help her print her news sheet in the allotted time. She won’t let you out until it’s done… Time is of the essence! You have 1 hour to solve the riddles as a team and get out of the workshop. It’s up to you!

For this special occasion, booking the escape game also gives you access to the Musée de l?Image exhibitions. Take advantage and book your session?

Times: 10:30 a.m., 2:30 p.m. or 4:30 p.m. Please arrive at reception 15 minutes before your appointment. Price: 56 euros / group (3 to 6 people aged 14 and over). Reservations required.

German :

Die letzte Typografin, die dieses Wissen beherrscht, muss eine äußerst wichtige Information herausgeben. Was ist das Problem? Sie kann sich nicht mehr an die Gravur, den Satz und den Druck erinnern. Sie müssen ihr helfen, das Nachrichtenblatt in der vorgegebenen Zeit zu drucken. Sie wird Sie nicht aus dem Haus lassen, bevor Sie das nicht geschafft haben… Die Zeit läuft ab! Ihr habt eine Stunde Zeit, um als Team die Rätsel zu lösen und die Werkstatt zu verlassen. Jetzt sind Sie dran!

Zu diesem besonderen Anlass erhalten Sie mit der Buchung des Escape Games auch Zugang zu den Ausstellungen des Musée de l’Image. Nutzen Sie die Gelegenheit und buchen Sie Ihre Sitzung?

Öffnungszeiten: 10:30 Uhr, 14:30 Uhr oder 16:30 Uhr. Melden Sie sich 15 Minuten vor dem Termin am Empfang. Preis: 56 Euro pro Gruppe (3 bis 6 Personen ab 14 Jahren). Reservierung erforderlich.

Italiano :

L’ultimo tipografo che padroneggia questa abilità deve pubblicare informazioni di estrema importanza. Il problema? Non ricorda i processi di incisione, composizione e stampa. Dovete aiutarla a stampare il suo foglio di notizie nel tempo a disposizione. Non vi lascerà uscire finché non avrà finito… Il tempo sta per scadere! Avete un’ora per risolvere gli enigmi in squadra e uscire dal laboratorio. Dipende da voi!

Per questa occasione speciale, la prenotazione del gioco di fuga vi dà anche accesso alle mostre del Musée de l’Image. Approfittatene e prenotate la vostra sessione?

Orari: 10.30, 14.30 o 16.30. Presentarsi alla reception 15 minuti prima dell’incontro. Prezzo: 56€ / gruppo (da 3 a 6 persone a partire dai 14 anni). Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

El último tipógrafo en dominar esta habilidad tiene que publicar información de la máxima importancia. ¿El problema? No recuerda los procesos de grabado, composición tipográfica e impresión. Tienes que ayudarla a imprimir su hoja de noticias en el tiempo disponible. No te dejará salir hasta que esté terminado… ¡El tiempo se acaba! Tenéis 1 hora para resolver los enigmas en equipo y salir del taller. Todo depende de vosotros

Para esta ocasión especial, reservar el juego de escape también le da acceso a las exposiciones del Musée de l’Image. Aproveche y reserve su sesión?

Horarios: 10.30 h, 14.30 h o 16.30 h. Preséntese en recepción 15 minutos antes de la sesión. Precio: 56 euros / grupo (de 3 a 6 personas a partir de 14 años). Imprescindible reservar.

L’événement Escape Game de la typographe amnésique Épinal a été mis à jour le 2025-09-07 par OT EPINAL ET SA REGION