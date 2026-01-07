Escape Game de la typographe amnésique Musée de l’Image Épinal

Escape Game de la typographe amnésique

Musée de l’Image 42 bis Quai de Dogneville Épinal Vosges

La dernière typographe maîtrisant ce savoir-faire doit éditer une information de la plus haute importance. Le problème ? Il lui est impossible de se rappeler les procédés de gravure, de composition typographique et d’impression. Vous devez l’aider à imprimer sa feuille d’actualité dans le temps imparti. Elle ne vous laissera pas sortir tant que ce ne sera pas chose faite… Le temps est compté ! Vous avez 1heure pour résoudre les énigmes en équipe et sortir de l’atelier. À vous de jouer !

Pour cette occasion particulière, la réservation de l’escape Game vous donne également accès aux expositions du musée de l’Image. Profitez-en et réservez votre séance…

Horaires 10h30, 14h30 ou 16h30. Se présenter à l’accueil 15 minutes avant le rdv. Tarif 56€/ groupe (3 à 6 personnes à partir de 14 ans). Réservation obligatoire.Adultes

Musée de l’Image 42 bis Quai de Dogneville Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 81 48 30

The last typographer to master this skill has to edit a piece of information of the utmost importance. The problem? She can?t remember the engraving, typesetting and printing processes. You have to help her print her news sheet in the allotted time. She won’t let you out until it’s done… Time is of the essence! You have 1 hour to solve the riddles as a team and get out of the workshop. It’s up to you!

For this special occasion, booking the escape game also gives you access to the Musée de l?Image exhibitions. Take advantage and book your session?

Times: 10:30 a.m., 2:30 p.m. or 4:30 p.m. Please arrive at reception 15 minutes before your appointment. Price: 56 euros group (3 to 6 people aged 14 and over). Reservations required.

