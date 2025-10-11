Escape game de l’école de Musique Rocroi

Escape game de l'école de Musique

Escape game de l’école de Musique Rocroi samedi 11 octobre 2025.

Escape game de l’école de Musique

Ecole de musique Rocroi Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Jeux, défis et énigmes autour de la musique et de la ville de RocroyParticipation gratuite
  .

Ecole de musique Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 29 23 26 44 

English :

Games, challenges and riddles based on music and the town of RocroyFree participation

German :

Spiele, Herausforderungen und Rätsel rund um die Musik und die Stadt RocroyKostenlose Teilnahme

Italiano :

Giochi, sfide e indovinelli basati sulla musica e sulla città di RocroyPartecipazione gratuita

Espanol :

Juegos, retos y adivinanzas basados en la música y la ciudad de RocroyParticipación gratuita

L’événement Escape game de l’école de Musique Rocroi a été mis à jour le 2025-10-04 par Ardennes Tourisme