Escape game de l’école de Musique Rocroi
Escape game de l’école de Musique Rocroi samedi 11 octobre 2025.
Escape game de l’école de Musique
Ecole de musique Rocroi Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Jeux, défis et énigmes autour de la musique et de la ville de RocroyParticipation gratuite
.
Ecole de musique Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 29 23 26 44
English :
Games, challenges and riddles based on music and the town of RocroyFree participation
German :
Spiele, Herausforderungen und Rätsel rund um die Musik und die Stadt RocroyKostenlose Teilnahme
Italiano :
Giochi, sfide e indovinelli basati sulla musica e sulla città di RocroyPartecipazione gratuita
Espanol :
Juegos, retos y adivinanzas basados en la música y la ciudad de RocroyParticipación gratuita
L’événement Escape game de l’école de Musique Rocroi a été mis à jour le 2025-10-04 par Ardennes Tourisme