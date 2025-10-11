Escape game de l’école de Musique Rocroi

Ecole de musique Rocroi Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Jeux, défis et énigmes autour de la musique et de la ville de RocroyParticipation gratuite

Ecole de musique Rocroi 08230 Ardennes Grand Est +33 6 29 23 26 44

English :

Games, challenges and riddles based on music and the town of RocroyFree participation

German :

Spiele, Herausforderungen und Rätsel rund um die Musik und die Stadt RocroyKostenlose Teilnahme

Italiano :

Giochi, sfide e indovinelli basati sulla musica e sulla città di RocroyPartecipazione gratuita

Espanol :

Juegos, retos y adivinanzas basados en la música y la ciudad de RocroyParticipación gratuita

L’événement Escape game de l’école de Musique Rocroi a été mis à jour le 2025-10-04 par Ardennes Tourisme