Escape Game de l’Industrie Agence CASTELSARRASIN Castelsarrasin

Escape Game de l’Industrie Agence CASTELSARRASIN Castelsarrasin mardi 4 novembre 2025.

Escape Game de l’Industrie Mardi 4 novembre, 09h30 Agence CASTELSARRASIN Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T09:30:00 – 2025-11-04T11:00:00

Fin : 2025-11-04T09:30:00 – 2025-11-04T11:00:00

Venez participer à un Escape game pour découvrir de façon ludique les aptitudes et compétences nécessaires dans le domaine de l’industrie. Si vous êtes intéressé, vous aurez l’opportunité de réaliser une immersion dans les entreprises partenaires de cet évènement.

Présentation de l’UIMM ( partenaire de l’évènement) – Participation à un escape game sur le thème des métiers de l’industrie – Proposition d’une immersion pour les personnes intéressées

Agence CASTELSARRASIN 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Courbieu Tarn-et-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/510500 »}]

Venez participer à un Escape game pour découvrir de façon ludique les aptitudes et compétences nécessaires dans le domaine de l’industrie. Transition écologique La semaine de l’industrie