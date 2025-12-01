Escape Game de Noël à Mousson Mousson

Escape Game de Noël à Mousson

L’Office de Tourisme, en partenariat avec les Chemins Verts de Céline, vous propose un escape game de Noël sur la commune de Mousson

Au secours un des rennes du Père Noël a été volé ! Sans lui, le traîneau ne pourra pas s’envoler, et les cadeaux ne pourront pas être distribués ! Autant dire que Noël est en danger …

Menez l’enquête, et retrouvez le renne disparu

Enquête ouverte aux petits et grands enfants deux versions de l’escape game sont proposés (famille, dès 6 ans & ados/adultes) !

Au départ de la statue du Petit Prince, à l’entrée du village, partez à la conquête des 9 énigmes à travers la butte de Mousson …

Départs tous les 1/4 d’heure à partir de 13h dernier départ à 20h

Réservation de créneau auprès de l’Office de Tourisme 03 83 81 06 90 tourisme@ccbpam.frTout public

Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 06 90 tourisme@ccbpam.fr

English :

The Tourist Office, in partnership with Les Chemins Verts de Céline, offers you a Christmas escape game in the commune of Mousson

Help: one of Santa’s reindeer has been stolen! Without it, the sleigh won’t be able to take off, and the presents won’t be distributed! In other words, Christmas is in danger…

Lead the investigation and find the missing reindeer!

The investigation is open to young and old alike: two versions of the escape game are available (family, from 6 years & teens/adults)!

Starting from the Little Prince statue at the entrance to the village, set off to conquer the 9 riddles on the Mousson hill …

Departures every 1/4 hour from 1 p.m. last departure at 8 p.m

Book your slot with the Tourist Office: 03 83 81 06 90 tourisme@ccbpam.fr

German :

Das Fremdenverkehrsamt bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Les Chemins Verts de Céline ein weihnachtliches Escape Game in der Gemeinde Mousson an

Hilfe: Eines der Rentiere des Weihnachtsmanns wurde gestohlen! Ohne es kann der Schlitten nicht fliegen und die Geschenke können nicht verteilt werden! So viel dazu, dass Weihnachten in Gefahr ist …

Stellen Sie Nachforschungen an und finden Sie das verschwundene Rentier!

Die Ermittlungen sind offen für kleine und große Kinder: Es werden zwei Versionen des Escape Games angeboten (Familie, ab 6 Jahren & Jugendliche/Erwachsene)!

Starten Sie an der Statue des Kleinen Prinzen am Eingang des Dorfes und erobern Sie die 9 Rätsel über den Hügel von Mousson …

Abfahrt alle 1/4 Stunde ab 13 Uhr letzte Abfahrt um 20 Uhr

Reservierung eines Zeitfensters beim Fremdenverkehrsamt: 03 83 81 06 90 tourisme@ccbpam.fr

Italiano :

L’Ufficio del Turismo, in collaborazione con Les Chemins Verts de Céline, organizza un gioco di fuga natalizio a Mousson

Aiuto: una delle renne di Babbo Natale è stata rubata! Senza di essa, la slitta non potrà decollare e i regali non saranno distribuiti! In altre parole, il Natale è in pericolo…

Conduci le indagini e trova la renna scomparsa!

L’indagine è aperta a grandi e piccini: sono disponibili due versioni del gioco di fuga (famiglia, dai 6 anni in su e ragazzi/adulti)!

Partendo dalla statua del Piccolo Principe all’ingresso del villaggio, partite alla conquista dei 9 enigmi sulla collina di Mousson…

Partenze ogni 1/4 d’ora dalle 13:00 ultima partenza alle 20:00

Prenotate il vostro posto presso l’Ufficio del Turismo: 03 83 81 06 90 tourisme@ccbpam.fr

Espanol :

La Oficina de Turismo, en colaboración con Les Chemins Verts de Céline, organiza un juego de escape navideño en Mousson

Ayuda: han robado uno de los renos de Papá Noel Sin él, el trineo no podrá despegar y los regalos no se repartirán En otras palabras, la Navidad está en peligro…

¡Dirige la investigación y encuentra el reno desaparecido!

La investigación está abierta a grandes y pequeños: ¡hay dos versiones del juego de escape (familiar, a partir de 6 años y adolescentes/adultos)!

Partiendo de la estatua del Principito a la entrada del pueblo, lánzate a la conquista de los 9 enigmas de la colina Mousson …

Salidas cada 1/4 de hora a partir de las 13h última salida a las 20h

Reserve su plaza en la Oficina de Turismo: 03 83 81 06 90 tourisme@ccbpam.fr

