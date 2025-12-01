Escape Game de Noël Place de l’Église Étalondes
Escape Game de Noël Place de l’Église Étalondes samedi 13 décembre 2025.
Escape Game de Noël
Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-20
Venez aider le Père Noël ! il a besoin de vous pour sauver sa tournée ! Formez une équipe de 6 aventuriers et relevez les défis pour l’aider dans les temps… | Durée 1h | Tout public | Sur inscription. .
Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@etalondes.fr
English : Escape Game de Noël
L’événement Escape Game de Noël Étalondes a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers