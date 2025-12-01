Escape Game de Noël Place de l’Église Étalondes

Escape Game de Noël

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-13 2025-12-20

Venez aider le Père Noël ! il a besoin de vous pour sauver sa tournée ! Formez une équipe de 6 aventuriers et relevez les défis pour l’aider dans les temps… | Durée 1h | Tout public | Sur inscription. .

Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@etalondes.fr

