Escape game de Noël Pont-Croix

Escape game de Noël

Musée du Marquisat, 6 rue de la prison Pont-Croix Finistère

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2026-01-11 19:00:00

2025-12-21

EsCAP’29 vous propose un escape game de Noël au Musée du Marquisat de Pont-Croix.

Sauvez Noël en 1914

Dans une petite maison bretonne, par une froide nuit de Noël, la maman a été appelée à Douarnenez pour aider sa sœur à accoucher. Elle est partie à la hâte, laissant derrière elle une fillette endormie à ses voisins (Vous, les joueurs), et elle n’a pas eu le temps de préparer Noël.

À vous de fouiller la pièce de vie, de découvrir les présents cachés, de préparer quelques douceurs et d’assembler tout ce qu’il faut pour que la fête reste magique, comme on la célébrait au début du siècle dernier. Chaque instant compte Noël approche et la fillette ne doit pas se réveiller sans surprises…

Saurez-vous relever le défi et offrir un Noël merveilleux, fidèle aux traditions d’autrefois ?

Un escape game de 30 minutes qui vous plonge en plein cœur du XXème siècle dans un intérieur breton, du 21 décembre au 11 janvier 2026.

Tarif unique de 40€ par groupe de 2 à 5 joueurs (enfant accepté à partir de 4 ans)

Réservation obligatoire au 06 66 73 04 34 .

