Escape game de Noël Soultz-Haut-Rhin

Escape game de Noël

12 rue Jean Jaurès Soultz-Haut-Rhin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Panique à la Nef… Où est passée la magie de Noël ?Transformez vous en lutins le temps de votre visite. En famille, résolvez 6 énigmes en 1h pour libérer la magie de Noël. Sans réservation, gratuit, inscription à l’accueil.

Ho ! Ho ! Ho ! Chers enfants de 0 à 110 ans…

Transformez-vous en lutins le temps de votre visite car j’ai besoin de vous…

Votre mission, si vous l’acceptez, sera la suivante en famille, retombez en enfance, celle des années 1900 à 2000, afin de résoudre 6 énigmes qui vous permettront d’ouvrir une de mes hottes qui a malencontreusement été cadenassée, afin de délivrer la magie de Noël…

Attention le temps est compté, vous n’aurez qu’une heure pour parcourir le musée, réfléchir et vous amuser…

Si vous échouez revenez tenter votre chance jusqu’au 30 décembre, sinon, revenez l’année prochaine !!

Si vous réussissez, une petite récompense vous sera remise… !

Joyeuse enquête ! Père Noël.

Sans réservation, gratuit, inscription à l’accueil ! .

12 rue Jean Jaurès Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 30 92

English :

Panic in the Nave… Transform yourself into an elf for the duration of your visit. As a family, solve 6 riddles in 1 hour to unleash the magic of Christmas. No reservation necessary, free, registration at reception.

