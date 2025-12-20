Escape game de Noël Les Tuiles Soustons
Escape game de Noël Les Tuiles Soustons vendredi 26 décembre 2025.
Escape game de Noël
Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
Quand une simple visite de l’atelier du père Noël se transforme en mission prioritaire!
Fouiller, communiquer, résoudre des énigmes,…Nous comptons sur vous! Vous avez 1 heure.
Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com
English : Escape game de Noël
When a simple visit to Santa’s workshop turns into a priority mission!
Searching, communicating, solving riddles… We’re counting on you! You’ve got 1 hour.
L’événement Escape game de Noël Soustons a été mis à jour le 2025-12-17 par OTI LAS