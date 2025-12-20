Escape game de Noël Les Tuiles Soustons

Escape game de Noël

Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons Landes

Quand une simple visite de l’atelier du père Noël se transforme en mission prioritaire!

Fouiller, communiquer, résoudre des énigmes,…Nous comptons sur vous! Vous avez 1 heure.

Les Tuiles 8 Rue Daste Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 61 41 28 37 lestuiles@outlook.com

English : Escape game de Noël

When a simple visit to Santa’s workshop turns into a priority mission!

Searching, communicating, solving riddles… We’re counting on you! You’ve got 1 hour.

