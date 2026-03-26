Escape Game de Pâques

Salle des fêtes Dontreix Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Escape Game de Pâques en famille !

Lundi 6 avril RDV à 14h30 à la salle des fêtes

En plein air aux rochers de St Julien Réalisé avec Les Clowns en Vadrouille

Tarif 5€/enfant

Inscription obligatoire au 06 43 86 44 43

Nombres de places limitées

Un parcours pour les 3/6 ans

Un parcours pour les 7 ans et +

Récompenses pour tous !

Goûter au retour !

Départ à 15h

En cas de mauvais temps, l’animation aura lieu dans la salle des fêtes. Les enfants devront être accompagnés par un adulte.

Organisé par l’association Dontreix Actif .

Salle des fêtes Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine dontreix.actif@gmail.com

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English : Escape Game de Pâques

L’événement Escape Game de Pâques Dontreix a été mis à jour le 2026-03-23 par Marche et Combraille en Aquitaine