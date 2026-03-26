Escape Game de Pâques Dontreix
Escape Game de Pâques Dontreix lundi 6 avril 2026.
Escape Game de Pâques
Salle des fêtes Dontreix Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Escape Game de Pâques en famille !
Lundi 6 avril RDV à 14h30 à la salle des fêtes
En plein air aux rochers de St Julien Réalisé avec Les Clowns en Vadrouille
Tarif 5€/enfant
Inscription obligatoire au 06 43 86 44 43
Nombres de places limitées
Un parcours pour les 3/6 ans
Un parcours pour les 7 ans et +
Récompenses pour tous !
Goûter au retour !
Départ à 15h
En cas de mauvais temps, l’animation aura lieu dans la salle des fêtes. Les enfants devront être accompagnés par un adulte.
Organisé par l’association Dontreix Actif .
Salle des fêtes Dontreix 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine dontreix.actif@gmail.com
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English : Escape Game de Pâques
L’événement Escape Game de Pâques Dontreix a été mis à jour le 2026-03-23 par Marche et Combraille en Aquitaine