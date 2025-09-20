Escape game des Pénitents Centre d’Art des Pénitents noirs Aubagne

A partir de 14 ans, par équipe de 6 maximum.

Presque 500 ans après l’occupation de la chapelle par les pénitents noirs, une lettre a été découverte dans ses murs. Cette lettre pourrait bien être la clef pour résoudre le mystère des pénitents mais seule une équipe d’archéologues aguerris pourrait y arriver.

Centre d'Art des Pénitents noirs chemin Saint-Michel 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04.42.18.17.26 https://lespenitentsnoirs.aubagne.fr Le centre d'art a été aménagé en 2008 dans l'ancienne chapelle des Pénitents noirs, édifice à la façade néo-classique datant de la fin du XVIIIe siècle. Parking Saint-Michel et parking du cimetière des Passons

Journées européennes du patrimoine 2025

