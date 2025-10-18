Escape game d’halloween à l’aquarium de Touraine Lussault-sur-Loire

Escape game d’halloween à l’aquarium de Touraine Lussault-sur-Loire samedi 18 octobre 2025.

Escape game d’halloween à l’aquarium de Touraine

Lieu-dit Les Hauts boeufs Lussault-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

Du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre, participez à l’escape game « contagion ». Pendant 1 heure, tentez de trouver l’antidote d’un terrible virus aquatique!

35 euros par personne comprenant l’escape game et l’entrée à l’aquarium.

A partir de 8 ans.

Du 18 octobre au 2 novembre

Escape Game Contagion au sein du Labo avec 4 sessions par jour 11h-12h, 13h30-14h30, 15h-16h et 16h30-17h30.

Le vendredi 31 octobre, 6 sessions cette journée-là avec une nocturne 14h-15h, 15h30-16h30, 17h-18h, 18h30-19h30, 21h-22h, 22h30-23h30.

Accessible pour les enfants à partir de 8 ans

Même synopsis que l’an passé

Agents, vous me recevez ? Cela fait plusieurs semaines qu’un terrible virus se propage dans le milieu aquatique. Je travaille dans mon labo depuis plusieurs jours, mais je n’ai pas encore réussi à identifier l’espèce contaminée… Le temps presse, j’ai l’impression qu’il arrive maintenant à se propager dans l’air ambiant… .

Lieu-dit Les Hauts boeufs Lussault-sur-Loire 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 57

English :

From Saturday October 19 to Sunday November 03, take part in the « contagion » escape game. For 1 hour, try to find the antidote to a terrible aquatic virus!

35 euros per person, including the escape game and admission to the aquarium.

Ages 8 and up.

German :

Von Samstag, dem 19. Oktober, bis Sonntag, dem 03. November, können Sie am Escape Game « contagion » teilnehmen. Versuchen Sie eine Stunde lang, das Gegenmittel gegen einen schrecklichen Wasservirus zu finden!

35 Euro pro Person für das Escape Game und den Eintritt ins Aquarium.

Ab 8 Jahren.

Italiano :

Da sabato 19 ottobre a domenica 03 novembre, partecipate al gioco di fuga « contagio ». Per 1 ora, cercate di trovare l’antidoto a un terribile virus acquatico!

35 euro a persona, incluso il gioco di fuga e l’ingresso all’acquario.

Per i bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Del sábado 19 de octubre al domingo 3 de noviembre, participe en el juego de escape « contagio ». Durante 1 hora, ¡intente encontrar el antídoto contra un terrible virus acuático!

35 euros por persona, incluido el juego de escape y la entrada al acuario.

Para niños a partir de 8 años.

