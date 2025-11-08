ESCAPE GAME D’HALLOWEEN SAINT-LÉON FOYER RURAL Saint-Léon

ESCAPE GAME D’HALLOWEEN SAINT-LÉON

FOYER RURAL 1 Place de la République Saint-Léon Haute-Garonne

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 20:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le Samedi 8 novembre 2025, St Léon sombre dans le chaos…

Une invasion de zombies menace les survivants !

Viens braver la peur lors de notre grand jeu d’Halloween qui se déroulera au foyer à partir de 15h (horaires variables selon les inscriptions)

Inscris toi en famille ou entre amis (à partir de 8 ans ) avec ou sans figurants dans le jeu (à toi de nous le préciser) — frissons, énigmes et rires garantis !

Goûter et/ou repas inclus… si tu survis jusqu’à la fin !

Cette année 1 seul Escape Game vous est proposé pour les enfants mais aussi pour les grands (jeu ouvert à partir de 8 ANS)

A partir de 15h00, vous participerez à notre jeu (horaire précisé par mail).

A partir de 20h00, nous vous accueillerons pour le repas.

Inscriptions en ligne ici => https://www.helloasso.com/associations/les-p-tites-mains-festives/evenements/escape-game-zombies

Un repas est proposé pour tous (joueurs et non-joueurs). L’inscription se fait en même temps que l’inscription au jeu.

Si votre créneau de jeu est en début d’après midi et que vous avez choisi la formule avec repas, nous vous donnons rendez-vous à 20h au foyer .

Nous vous rappelons que lors du repas, les enfants sont sous la responsabilité des parents. Pour les ados sous notre responsabilité, un document vous sera envoyé et devra nous être retourné par mail.

Organisé par Lesp’tites mains festives de Saint Léon .

