Escape Game d’Halloween Thionville

Escape Game d’Halloween Thionville samedi 25 octobre 2025.

Escape Game d’Halloween

Hameau d’Olivier Cheval & Handicap Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 16:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Venez frissonner en équipe lors de notre grand escape game spécial Halloween !

Plongez dans une aventure mystérieuse au cœur du Hameau d’Olivier… saurez-vous percer tous les secrets avant la fin du temps imparti ?

Réservation obligatoire par SMS.

Ambiance garantie, rires, frissons et bonne humeur au rendez-vous !

Venez déguisés si vous l’osez…Tout public

10 .

Hameau d’Olivier Cheval & Handicap Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 6 41 99 18 10 le.hameau.olivier@gmail.com

English :

Come and join us for a thrilling Halloween escape game!

Immerse yourself in a mysterious adventure in the heart of the Hameau d?Olivier… can you solve all the secrets before time runs out?

Reservations required by SMS.

Laughter, thrills and good humor guaranteed!

Come in disguise if you dare?

German :

In unserem großen Halloween-Escape-Game können Sie sich gemeinsam mit Ihrem Team einen Schrecken einjagen!

Tauchen Sie ein in ein geheimnisvolles Abenteuer im Herzen von Hameau d’Olivier?

Eine Reservierung per SMS ist erforderlich.

Die Stimmung ist garantiert, Lachen, Gänsehaut und gute Laune sind garantiert!

Wenn Sie sich trauen, kommen Sie verkleidet?

Italiano :

Unisciti a noi per un emozionante gioco di fuga a squadre appositamente per Halloween!

Immergetevi in un’avventura misteriosa nel cuore dell’Hameau d’Olivier… e scoprite tutti i segreti prima che scada il tempo!

Prenotazione obbligatoria via SMS.

L’atmosfera è garantita da risate, brividi e buonumore!

Venite in maschera se ne avete il coraggio?

Espanol :

¡Únase a nosotros en un emocionante juego de escape por equipos especial para Halloween!

Sumérgete en una misteriosa aventura en el corazón del Hameau d’Olivier… ¡y descubre todos los secretos antes de que se acabe el tiempo!

Reserva obligatoria por SMS.

El ambiente será de risas, emoción y buen humor

Si se atreve, venga disfrazado..

L’événement Escape Game d’Halloween Thionville a été mis à jour le 2025-10-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME