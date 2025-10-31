Escape game d’Halloween Les Muséales Tourouvre au Perche

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

2025-10-31

Dans le cadre du festival Attache ta Tuque du 31 octobre au 2 novembre et pour fêter le lien avec nos cousins du Canada, participe à un escape game.

À vos méninges ! Un jeu grandeur nature débarque au festival « Attache ta tuque » suspense, rire et défis garantis! Animé par « Sors de chez toi ».

Mise en place de navettes culturelles « CDC Hauts du Perche » pour rejoindre l’évènement.

Autres animations ( gratuité des Muséales, patinoire, reconstitutions historiques, tir à l’arc, lecture de contes, concert (réservation), escape game , ateliers créatifs (réservation), conférence, cinéma), ….buvette et restauration sur place. .

Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

L’événement Escape game d’Halloween Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche