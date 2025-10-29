ESCAPE GAME D’HALLOWEEN Valras-Plage

ESCAPE GAME D’HALLOWEEN Valras-Plage mercredi 29 octobre 2025.

Boulevard Gambetta Valras-Plage Hérault

Escape Game d’Halloween Le Grimoire d’Elfie ! Résolvez les énigmes et sauvez la magie. Entrée libre sur inscription.

Plongez dans l’Escape Game d’Halloween Le Grimoire d’Elfie ! En équipe, résolvez des énigmes, déchiffrez les secrets du grimoire et sauvez la magie avant qu’il ne soit trop tard. Frissons et mystère garantis pour petits et grands. Entrée libre, mais inscription obligatoire pour participer à cette aventure immersive. .

Boulevard Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr

English :

Halloween Escape Game: Elfie’s Grimoire! Solve the riddles and save the magic. Free entry with registration.

German :

Halloween Escape Game: Elfie’s Grimoire! Löse die Rätsel und rette die Magie. Freier Eintritt nach Anmeldung.

Italiano :

Gioco di fuga di Halloween: il grimorio di Elfie! Risolvi gli enigmi e salva la magia. Ingresso gratuito con registrazione.

Espanol :

Juego de escape de Halloween: ¡El Grimorio de Elfie! Resuelve los enigmas y salva la magia. Entrada gratuita con registro.

L’événement ESCAPE GAME D’HALLOWEEN Valras-Plage a été mis à jour le 2025-09-19 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE