Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Escape Game du CIJ mormant Mormant

Escape Game du CIJ mormant Mormant

Escape Game du CIJ mormant Mormant vendredi 21 novembre 2025.

Escape Game du CIJ Vendredi 21 novembre, 14h00 mormant Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T16:00:00
Fin : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T16:00:00

Escape Game « Découverte des métiers de l’industrie » par le CIJ 77 auprès des collégiens.

mormant mormant Mormant 77720 Seine-et-Marne Île-de-France
Escape Game « Découverte des métiers de l’industrie »