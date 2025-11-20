Escape Game du CIJ Nangis Nangis

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T16:30:00
Fin : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T16:30:00

Escape Game « Découverte des métiers de l’industrie » par le CIJ 77 auprès des collégiens et des lycéens.

Nangis 6 impasse leon blum, nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France
