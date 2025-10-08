Escape game Eau Secours Allonnes

Escape game Eau Secours Allonnes mercredi 8 octobre 2025.

Escape game Eau Secours

104 rue Albert Pottier Allonnes Maine-et-Loire

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 15:30:00

2025-10-08

Avec le concours de Loire Odyssée, de l’Agglo Saumur et du réseau des bibliothèques, la bibliothèque d’Allonnes propose dans ses locaux un escape game Eau Secours sur le thème de l’eau, les inondations.

Le territoire est menacé par une inondation imminente ! En équipes de 5, les participants devront résoudre 5 énigmes correspondant à 5 situations de crise. À l’aide d’indices et d’un sac à dos cadenassé, ils devront coopérer pour comprendre comment réagir et s’organiser face à la montée des eaux. Une expérience ludique et collective pour mieux comprendre la gestion des risques.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 8 octobre 2025 de 14h à 15h30. .

104 rue Albert Pottier Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 82 39 allonnesbouquine@gmail.com

English :

With the support of Loire Odyssée, Agglo Saumur and the library network, the Allonnes library is hosting an Eau Secours escape game on the theme of water and flooding.

German :

In Zusammenarbeit mit Loire Odyssée, der Agglo Saumur und dem Bibliotheksnetzwerk bietet die Bibliothek von Allonnes in ihren Räumlichkeiten ein Escape Game Eau Secours zum Thema Wasser und Überschwemmungen an.

Italiano :

Con il sostegno di Loire Odyssée, dell’Agglo di Saumur e della rete bibliotecaria, la biblioteca di Allonnes ospita un gioco di fuga intitolato Eau Secours sul tema dell’acqua e delle inondazioni.

Espanol :

Con el apoyo de Loire Odyssée, el Agglo de Saumur y la red de bibliotecas, la biblioteca de Allonnes acoge un juego de escape titulado Eau Secours sobre el tema del agua y las inundaciones.

L’événement Escape game Eau Secours Allonnes a été mis à jour le 2025-10-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME