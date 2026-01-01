Escape game effraction au menu L’Aire d’Arles Arles

Escape game effraction au menu

Du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2026 de 10h30 à 18h. L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Effraction au Menu ! Dans l’antre du cuisinier, un mystère bien mijoté attend les intrus…

Escape Game & Repas le Combo Parfait pour une Aventure Conviviale !

Plongez dans une aventure captivante avec notre escape game créé par Laokess Aventures Immersives, organisé en partenariat avec l’Aire d’Arles. Une jeune femme a mystérieusement disparu… Tous les indices semblent mener au cuisinier du bar-restaurant. À vous de vous introduire chez lui pour percer le mystère et découvrir la vérité.



Prolongez l’expérience en partageant un délicieux repas dans une ambiance conviviale.



– Votre programme

Un escape game palpitant d’une durée de 60 minutes

Un repas convivial au bar-restaurant (avant ou après l’escape game en fonction de votre horaire de réservation)



– Côté repas, laissez-vous tenter par nos formules

Menu Entrée + Plat + Dessert 30 €

À la carte tapas, paëlla ou plats de Camargue

Créneau spécial galette des rois & cidre samedi 16h & dimanche 16h 10 € par personne



– Informations pratiques

Tarif escape game à partir de 16€ par joueur

Nombre de joueurs 4 à 7 participants.

Âge minimum Accessible dès 16 ans non accompagnés ou 14 ans accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire pour l’escape game (paiement en ligne).

Repas à régler sur place directement auprès du restaurant.

L’horaire de votre repas sera déterminé automatiquement en fonction de votre créneau de jeu.



Enquêtez, savourez et faites de cette expérience un moment inoubliable ! .

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Break-in at the Menu! In the cook’s lair, a well-crafted mystery awaits the intruders…

Escape Game & Meal: the perfect combo for a convivial adventure!

