Escape game Elixir de Jouvence | Vignobles en Scène Cellier de Marius Caïus Pourrières

Escape game Elixir de Jouvence | Vignobles en Scène

Cellier de Marius Caïus 47 grand rue Pourrières Var

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-17 16:00:00

2025-10-17

Etes-vous prêt à mener l’enquête au coeur du sentier vigneron de Pourrières ? RDV au Cellier de Marius Caius pour Vignobles en Scène !

Cellier de Marius Caïus 47 grand rue Pourrières 83910 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 02 12 05 contact@cellier-marius-caius.fr

English :

Are you ready to investigate the heart of the Pourrières wine trail? See you at the Cellier de Marius Caius for Vignobles en Scène!

German :

Sind Sie bereit, die Ermittlungen im Herzen des Weinlehrpfads von Pourrières aufzunehmen? RDV au Cellier de Marius Caius pour Vignobles en Scène!

Italiano :

Siete pronti a scoprire il cuore della strada del vino di Pourrières? Venite al Cellier de Marius Caius per Vignobles en Scène!

Espanol :

¿Está listo para descubrir el corazón de la ruta del vino de Pourrières? Acérquese al Cellier de Marius Caius para asistir a Vignobles en Scène

