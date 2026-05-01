Mézières-sur-Oise

Escape Game en eaux troubles

Mézières-sur-Oise Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Gold-D-Brochet, le plus grand pirate d’eau douce de tous les temps, a caché son fabuleux trésor, le barbo, dans les profondeurs. Dans cet escape game, vous devrez partir à l’aventure et découvrir les secrets des animaux qui se cachent dans l’eau douce. En résolvant des énigmes, vous apprendrez à connaître ces créatures fascinantes et leur environnement. Alors, serez-vous la première équipe de pirates capable de retrouver le barbo et de percer tous les mystères de l’eau douce?

À partir de 7 ans.

Tarif 3€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Le samedi 23 mai de 10h à 12h, à la salle communautaire de Mézières-sur-Oise.

Réservation obligatoire à reservation.ccvo.fr

Gold-D-Brochet, le plus grand pirate d’eau douce de tous les temps, a caché son fabuleux trésor, le barbo, dans les profondeurs. Dans cet escape game, vous devrez partir à l’aventure et découvrir les secrets des animaux qui se cachent dans l’eau douce. En résolvant des énigmes, vous apprendrez à connaître ces créatures fascinantes et leur environnement. Alors, serez-vous la première équipe de pirates capable de retrouver le barbo et de percer tous les mystères de l’eau douce?

À partir de 7 ans.

Tarif 3€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Le samedi 23 mai de 10h à 12h, à la salle communautaire de Mézières-sur-Oise.

Réservation obligatoire à reservation.ccvo.fr .

Mézières-sur-Oise 02240 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 73 17

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English :

Gold-D-Brochet, the greatest freshwater pirate of all time, has hidden his fabulous treasure, the barbo, in the depths. In this escape game, you’ll have to set off on an adventure and discover the secrets of the animals hiding in freshwater. By solving riddles, you’ll get to know these fascinating creatures and their environment. So, will you be the first team of pirates to find the barbo and unravel the mysteries of freshwater?

Ages 7 and up.

Price 3?, free for children under 16.

Saturday, May 23, from 10am to 12pm, at the community hall in Mézières-sur-Oise.

Reservations required at reservation.ccvo.fr

L’événement Escape Game en eaux troubles Mézières-sur-Oise a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Saint-Quentinois