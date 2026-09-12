Escape game en extérieur « Les couleurs de Donzère » par la Cie 31, Mairie de Donzère, Montélimar

Informations pratiques

Escape game en extérieur « Les couleurs de Donzère » par la Cie 31 Dimanche 20 septembre, 09h00 Mairie de Donzère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, spectacles, ateliers et animations, entièrement gratuit, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026.

Cette édition, organisée sous l’égide du Ministère de la Culture, propose un fil rouge autour des lieux emblématiques de la commune : le Moulin de Beauvert, le Musée de Donzère, le Château et son parc, ainsi que le cœur historique du village. Les animations initialement prévues pour les Journées du Moulin début juillet ont été intégrées à ce programme des JEP.

Dimanche 20 septembre

Dès 9h (derniers départs à 17h30) : escape game en extérieur « Les couleurs de Donzère », jeu de piste familial de la Cie 31 en hommage au peintre donzérois Loÿs Prat. Parcours de 2,9 km (86 m de dénivelé positif, environ 2h) avec énigmes à résoudre en forêt ; prévoir gourde, vêtements adaptés et chaussures fermées. Départ devant la mairie, avec passage par le Moulin de Beauvert.

Mairie de Donzère 10 Rue Frédéric Mistral 26290 Donzère Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Donzère invite ses habitants et visiteurs à (re)découvrir son riche patrimoine à travers un programme dense de visites guidées, et 18 …

©Ville de Donzère